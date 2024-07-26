Фаддеев Михаил (1) Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаддеев Михаил (1) Андреевич

Место рождения

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1817 г.р.

Жена

Около 1865 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: не указан

Мать: Фаддеева Анна Игнатьевна

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фаддеева Марфа Петровна

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Фаддеева Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Фаддеева Марфа Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Фаддеев Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Фаддеева Марфа Петровна

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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