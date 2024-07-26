Фаддеев Михаил (1) Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: не указан
Мать: Фаддеева Анна Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фаддеева Марфа Петровна
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Фаддеева Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Фаддеева Марфа Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Фаддеев Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Фаддеева Марфа Петровна
Смерть
Неизвестно