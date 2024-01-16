Ветошкина Анастасия Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Ветошкин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Ветошкин Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1921
Сын: Ветошкин Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Ветошкин Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Ветошкин Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Ветошкин Дмитрий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно