Ветошкина Анастасия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветошкина Анастасия Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Ветошкин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Ветошкин Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Ветошкин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Ветошкин Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Ветошкин Дмитрий Федорович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Ветошкин Дмитрий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ветошкин Дмитрий Федорович

Смерть
Неизвестно
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