Ельнякова (Вандышева) Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вандышев Михаил
Мать: Вандышева Ульяна
Рождение ребёнка
14.03.1914
Дочь: Маврина Антонина Арсентьевна
Отец ребёнка: Ельняков Арсентий Федотович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Ельняков Геннадий Арсентьевич
Отец ребёнка: Ельняков Арсентий Федотович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно