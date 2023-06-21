Ельнякова (Вандышева) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельнякова (Вандышева) Вера Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1914 г.р.
1931 г.р.
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Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вандышев Михаил

Мать: Вандышева Ульяна

Рождение ребёнка
14.03.1914

Дочь: Маврина Антонина Арсентьевна

Отец ребёнка: Ельняков Арсентий Федотович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Ельняков Геннадий Арсентьевич

Отец ребёнка: Ельняков Арсентий Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ельняков Арсентий Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ельняков Арсентий Федотович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ельняков Арсентий Федотович

Смерть
Неизвестно
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