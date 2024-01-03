Половинкина Прасковья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половинкина Прасковья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Сын: Половинкин Василий Павлов

Отец ребёнка: Половинкин Павел Иванов

Рождение ребёнка
1896

Сын: Половинкин Георгий Павлович

Отец ребёнка: Половинкин Павел Иванов

Знаменское, Сухановская волость, Подольский уезд
https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-0203-0780-002822/00000076.jpg
Рождение ребёнка
1898

Сын: Половинкин Михаил Павлов

Отец ребёнка: Половинкин Павел Иванов

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Половинкин Павел Иванов

Рождение ребёнка
1903

Сын: Половинкин Алексей Павлович

Отец ребёнка: Половинкин Павел Иванов

Рождение ребёнка
1905

Сын: Половинкин Иван

Отец ребёнка: Половинкин Павел Иванов

Рождение ребёнка
1906

Сын: Половинкин Иван Павлов

Отец ребёнка: Половинкин Павел Иванов

Рождение ребёнка
1907

Сын: Половинкин Иван

Отец ребёнка: Половинкин Павел Иванов

Рождение ребёнка
1907

Сын: Половинкин Петр

Отец ребёнка: Половинкин Павел Иванов

Рождение ребёнка
06.08.1908

Сын: Половинкин Николай Павлович

Отец ребёнка: Половинкин Павел Иванов

Знаменское, Сухановская волость, Подольский уезд
https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-0203-0780-003850/00000189.jpg
Рождение ребёнка
1910

Сын: Половинкин Иван

Отец ребёнка: Половинкин Павел Иванов

Рождение ребёнка
1911

Сын: Половинкин Владимир

Отец ребёнка: Половинкин Павел Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половинкин Павел Иванов

Смерть
Неизвестно
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