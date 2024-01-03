Половинкина Прасковья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Половинкин Василий Павлов
Отец ребёнка: Половинкин Павел Иванов
Рождение ребёнка
1896
Сын: Половинкин Георгий Павлович
Отец ребёнка: Половинкин Павел Иванов
https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-0203-0780-002822/00000076.jpg
Рождение ребёнка
1898
Отец ребёнка: Половинкин Павел Иванов
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Половинкин Павел Иванов
Рождение ребёнка
1903
Сын: Половинкин Алексей Павлович
Отец ребёнка: Половинкин Павел Иванов
Рождение ребёнка
1905
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Половинкин Павел Иванов
Рождение ребёнка
1907
Рождение ребёнка
1907
Сын: Половинкин Петр
Отец ребёнка: Половинкин Павел Иванов
Рождение ребёнка
06.08.1908
Сын: Половинкин Николай Павлович
Отец ребёнка: Половинкин Павел Иванов
https://cgamos.ru/images/MB_LS/01-0203-0780-003850/00000189.jpg
Рождение ребёнка
1910
Рождение ребёнка
1911
Сын: Половинкин Владимир
Отец ребёнка: Половинкин Павел Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно