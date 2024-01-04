Талалаев Алексей Герасимович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1854 и 1860 ст.
Дата смертиОколо 1920 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1854 и 1860 ст.
Отец: Талалаев Герасим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890 ст.
Мать ребёнка: Талалаева Василиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1920 ст.
Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область