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Талалаев Алексей Герасимович

Место рождения

Канаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Между 1854 и 1860 ст.

Дата смерти

Около 1920 ст.

Пол

Мужской

Отец

1834 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1859 и 1862 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1854 и 1860 ст.

Отец: Талалаев Герасим

Мать: не указана

Канаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1890 ст.

Сын: Талалаев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Талалаева Василиса Ивановна

Канаевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талалаева Василиса Ивановна

Смерть
Около 1920 ст.
Лорис-Меликово, Называевский муниципальный район, Омская область
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