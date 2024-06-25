Булатов Евгений Никитович 1915 — найти родственников по фамилии на Familio
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Булатов Евгений Никитович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1915

Дата смерти

04.11.1950

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Булатов Никита Иосипович

Мать: Булатова (Емельянова) Евстолия Евгеньевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гришанова Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
30.03.1944

Дочь: Одинцова (Булатова) Людмила Евгеньевна

Мать ребёнка: Гришанова Лидия Ивановна

Самара, Самара, Самарская область
Смерть
04.11.1950
Москва, город федерального значения Москва
похоронен на Кунцевском кладбище

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