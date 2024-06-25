Булатов Евгений Никитович
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти04.11.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гришанова Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
30.03.1944
Дочь: Одинцова (Булатова) Людмила Евгеньевна
Мать ребёнка: Гришанова Лидия Ивановна
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
04.11.1950
Москва, город федерального значения Москва
похоронен на Кунцевском кладбище