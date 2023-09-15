(Зимницкая) Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зимницкая) Мария Игнатьевна

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Место рождения

Октябрь, Логойский район, Минская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

1994

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Октябрь, Логойский район, Минская область
Рождение ребёнка
30.09.1937

Дочь: Штанюк Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Васильев Андрей Александович

Рождение ребёнка
07.02.1940

Сын: Давидович Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Васильев Андрей Александович

Рождение ребёнка
14.03.1946

Дочь: Никишина Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Васильев Андрей Александович

Рождение ребёнка
03.04.1951

Сын: Давидович Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Васильев Андрей Александович

Рождение ребёнка
21.03.1954

Дочь: Белава София Андреевна

Отец ребёнка: Васильев Андрей Александович

Сукневичи, Логойский район, Минская область
Смерть
1994
Октябрь, Логойский район, Минская область
Похороны
Неизвестно
Октябрь, Логойский район, Минская область
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