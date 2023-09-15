(Зимницкая) Мария Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1937
Дочь: Штанюк Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Васильев Андрей Александович
Рождение ребёнка
07.02.1940
Сын: Давидович Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Васильев Андрей Александович
Рождение ребёнка
14.03.1946
Дочь: Никишина Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Васильев Андрей Александович
Рождение ребёнка
03.04.1951
Сын: Давидович Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Васильев Андрей Александович
Рождение ребёнка
21.03.1954
Дочь: Белава София Андреевна
Отец ребёнка: Васильев Андрей Александович
Сукневичи, Логойский район, Минская область
Смерть
1994
Похороны
Неизвестно