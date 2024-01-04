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Макаров Иннокентий Иванович

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Место рождения

Платоно-Александровское, Ханкайский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

26.11.1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1920

Отец: Макаров Иван

Мать: Макарова Неизв

Платоно-Александровское, Ханкайский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
15.05.1941

Сын: Макаров Борис Иннокентьевич

Мать ребёнка: Макарова Ульяна Марковна

Харбин
Рождение ребёнка
18.08.1943

Дочь: Буторова Наталья Иннокентьевна

Мать ребёнка: Макарова Ульяна Марковна

Харбин
Смерть
Неизвестно
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