Макаров Иннокентий Иванович
Место рождения
Дата рождения26.11.1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1920
Отец: Макаров Иван
Мать: Макарова Неизв
Рождение ребёнка
15.05.1941
Сын: Макаров Борис Иннокентьевич
Мать ребёнка: Макарова Ульяна Марковна
Харбин
Рождение ребёнка
18.08.1943
Дочь: Буторова Наталья Иннокентьевна
Мать ребёнка: Макарова Ульяна Марковна
Харбин
Смерть
Неизвестно