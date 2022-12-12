Петр Ерофеевич
Место рождения
Дата рождения1702
Дата смерти1767
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: Ерофей Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Ульяна Петровна
Мать ребёнка: Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Дарья Петровна
Мать ребёнка: Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Дементий Петрович
Мать ребёнка: Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Матрона Петровна
Мать ребёнка: Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
1741
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Дарья Никифоровна
Бракосочетание
08.06.1743
Жена: Елена Евстратовна
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Елена Евстратовна
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Ирина Петровна
Мать ребёнка: Елена Евстратовна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Феодосия Петровна
Мать ребёнка: Елена Евстратовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1767