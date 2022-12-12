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Петр Ерофеевич

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Место рождения

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд

Дата рождения

1702

Дата смерти

1767

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: Ерофей Филиппович

Мать: не указана

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1731

Дочь: Ульяна Петровна

Мать ребёнка: Дарья Никифоровна

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1732

Дочь: Дарья Петровна

Мать ребёнка: Дарья Никифоровна

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1735

Сын: Дементий Петрович

Мать ребёнка: Дарья Никифоровна

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Матрона Петровна

Мать ребёнка: Дарья Никифоровна

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1741

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Дарья Никифоровна

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
08.06.1743

Жена: Елена Евстратовна

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Погост Бежицы, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Елена Евстратовна

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Ирина Петровна

Мать ребёнка: Елена Евстратовна

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Феодосия Петровна

Мать ребёнка: Елена Евстратовна

Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Смерть
1767
Болшнево, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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