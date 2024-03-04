Соколова (Колегова) Людмила (Евдокия) Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Колегова) Людмила (Евдокия) Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колегов Ефим

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Соколов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Соколов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Сергей

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