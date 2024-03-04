Соколова (Колегова) Людмила (Евдокия) Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колегов Ефим
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Соколов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соколов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соколов Сергей