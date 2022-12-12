Инякина Матрена Петровна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Инякин Трофим Андреевич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Евгения Трофимовна
Отец ребёнка: Инякин Трофим Андреевич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Матрена Трофимовна
Отец ребёнка: Инякин Трофим Андреевич
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Матрена Трофимовна
Отец ребёнка: Инякин Трофим Андреевич
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Инякин Трофим Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно