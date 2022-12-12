Инякина Матрена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИнякина Матрена Петровна

Инякина Матрена Петровна

avatar

Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Сын: Инякин Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Инякин Трофим Андреевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Евгения Трофимовна

Отец ребёнка: Инякин Трофим Андреевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Матрена Трофимовна

Отец ребёнка: Инякин Трофим Андреевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Матрена Трофимовна

Отец ребёнка: Инякин Трофим Андреевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Инякин Андрей Трофимович

Отец ребёнка: Инякин Трофим Андреевич

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Инякин Трофим Андреевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close