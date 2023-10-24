Гайсин Махмут Даутович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Гайсин Даут
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Сын: Даутов Камалетдин Махмутович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Даутов Абдулфазыл Махмутович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Даутов Мустафа Махмутович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1860
Сын: Даутов Мурзатагир Махмутович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно