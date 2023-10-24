Гайсин Махмут Даутович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайсин Махмут Даутович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ША
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Гайсин Даут

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Даутов Камалетдин Махмутович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Даутов Абдулфазыл Махмутович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Даутов Мустафа Махмутович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1860

Сын: Даутов Мурзатагир Махмутович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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