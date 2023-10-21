Филиппов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1979
Дочь: Филиппова Елена Николаевна
Мать ребёнка: Филиппова-Абызова Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
13.01.1983
Дочь: Сафина Надежда Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Филиппова-Абызова Лидия Сергеевна