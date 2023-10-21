Филиппов Николай Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппов Николай Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1979

Дочь: Филиппова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Филиппова-Абызова Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
13.01.1983

Дочь: Сафина Надежда Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Филиппова-Абызова Лидия Сергеевна

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