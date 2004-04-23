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Сапрыкин Юрий Юрьевич
Сапрыкин Юрий Юрьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.04.2004
Пол
Мужской
Отец
Сапрыкин Юрий Викторович
1964 г.р.
Мать
Малинина Татьяна Вячеславовна
1967 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.2004
Отец:
Сапрыкин Юрий Викторович
Мать:
Малинина Татьяна Вячеславовна
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