Ожегов Федор Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Ожегов Гаврил Капидонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1934
Дочь: Глазкова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Ожегова Татьяна Хрисаньфомна
Шилкинский Завод, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно