Ожегов Федор Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ожегов Федор Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1934 г.р.
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Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Ожегов Гаврил Капидонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1934

Дочь: Глазкова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Ожегова Татьяна Хрисаньфомна

Шилкинский Завод, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Ожегова Татьяна Хрисаньфомна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ожегова Татьяна Хрисаньфомна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ожегова Татьяна Хрисаньфомна

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