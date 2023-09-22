Чеботарёв Федот Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеботарёв Федот Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1852 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1869

Жена: Чеботарёва Марфа Семёновна

Рождение ребёнка
24.01.1870 ст.

Дочь: Чеботарёва Ксения Федотовна

Мать ребёнка: Чеботарёва Марфа Семёновна

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Яманский хутор, Илецкая станица
Смерть
Неизвестно
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