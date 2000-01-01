Чередова Арина Фалалеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Арина Фалалеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Чередов Никандр Леонтьевич

Отец ребёнка: Чередов Леонтий Анфиногенович

Рождение ребёнка
Около 1876

Дочь: Варвара Леонтьевна

Отец ребёнка: Чередов Леонтий Анфиногенович

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Чередов Григорий Леонтьевич

Отец ребёнка: Чередов Леонтий Анфиногенович

Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Чередов Поликарп Леонтьевич

Отец ребёнка: Чередов Леонтий Анфиногенович

Рождение ребёнка
Около 1891

Дочь: Простинья Леонтьевна

Отец ребёнка: Чередов Леонтий Анфиногенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Леонтий Анфиногенович

Смерть
Неизвестно
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