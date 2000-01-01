Чередова Арина Фалалеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Чередов Никандр Леонтьевич
Отец ребёнка: Чередов Леонтий Анфиногенович
Рождение ребёнка
Около 1876
Дочь: Варвара Леонтьевна
Отец ребёнка: Чередов Леонтий Анфиногенович
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Чередов Григорий Леонтьевич
Отец ребёнка: Чередов Леонтий Анфиногенович
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Чередов Поликарп Леонтьевич
Отец ребёнка: Чередов Леонтий Анфиногенович
Рождение ребёнка
Около 1891
Дочь: Простинья Леонтьевна
Отец ребёнка: Чередов Леонтий Анфиногенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно