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Куликова Пелагея Петровна

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Место рождения

Деденева, Вышегородская волость, Верейский уезд

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Деденева, Вышегородская волость, Верейский уезд
Бракосочетание
28.04.1899

Муж: Куликов Иван Дмитриевич

Подмонастырная Слобода, Богородская волость, Верейский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1901

Сын: Куликов Василий Иванович

Отец ребёнка: Куликов Иван Дмитриевич

Подмонастырная Слобода, Богородская волость, Верейский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1902

Дочь: Куликова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Куликов Иван Дмитриевич

Подмонастырная Слобода, Богородская волость, Верейский уезд
Рождение ребёнка
08.10.1903

Дочь: Куликова Праскева Ивановна

Отец ребёнка: Куликов Иван Дмитриевич

Подмонастырная Слобода, Богородская волость, Верейский уезд
Рождение ребёнка
07.01.1906

Сын: Куликов Петр Иванович

Отец ребёнка: Куликов Иван Дмитриевич

Подмонастырная Слобода, Богородская волость, Верейский уезд
Рождение ребёнка
13.01.1908

Дочь: Куликова Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Куликов Иван Дмитриевич

Подмонастырная Слобода, Богородская волость, Верейский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1909

Сын: Куликов Иван Иванович

Отец ребёнка: Куликов Иван Дмитриевич

Подмонастырная Слобода, Богородская волость, Верейский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1911

Сын: Куликов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Куликов Иван Дмитриевич

Подмонастырная Слобода, Богородская волость, Верейский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куликов Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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