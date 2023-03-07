Куликова Пелагея Петровна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1899
Рождение ребёнка
14.02.1901
Отец ребёнка: Куликов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.05.1902
Дочь: Куликова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Куликов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.10.1903
Дочь: Куликова Праскева Ивановна
Отец ребёнка: Куликов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.01.1906
Отец ребёнка: Куликов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.01.1908
Дочь: Куликова Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Куликов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.03.1909
Отец ребёнка: Куликов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
08.07.1911
Сын: Куликов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Куликов Иван Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно