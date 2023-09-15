Сучкова Варвара Никитична
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.03.1919
Отец ребёнка: Сучков Иван Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сучков Иван Васильев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно