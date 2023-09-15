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Сучкова Варвара Никитична

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.03.1919

Сын: Сучков Василий Иванович

Отец ребёнка: Сучков Иван Васильев

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сучков Иван Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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