Лукина (Кошелева) Марфа Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина (Кошелева) Марфа Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1897 ст.

Муж: Лукин Семен Григорьевич

Юдино, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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