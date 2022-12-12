Кириллова Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
08.03.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1967
Дочь: Кириллова Алевтина Моисеевна
Отец ребёнка: Кириллов Моисей Федорович
Рождение ребёнка
25.02.1969
Дочь: Галина Альбина Моисеевна
Отец ребёнка: Кириллов Моисей Федорович
Рождение ребёнка
02.02.1971
Дочь: Никитина Татьяна Моисеевна
Отец ребёнка: Кириллов Моисей Федорович
Рождение ребёнка
13.07.1973
Дочь: Кириллова Елена Моисеевна
Отец ребёнка: Кириллов Моисей Федорович
Рождение ребёнка
08.08.1975
Сын: Кириллов Николай Моисеевич
Отец ребёнка: Кириллов Моисей Федорович
Рождение ребёнка
18.10.1978
Сын: Кириллов Андрей Моисеевич
Отец ребёнка: Кириллов Моисей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно