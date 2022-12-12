Кириллова Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллова Валентина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.?

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1967

Дочь: Кириллова Алевтина Моисеевна

Отец ребёнка: Кириллов Моисей Федорович

Чуваш-Карамалы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.02.1969

Дочь: Галина Альбина Моисеевна

Отец ребёнка: Кириллов Моисей Федорович

Чуваш-Карамалы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1971

Дочь: Никитина Татьяна Моисеевна

Отец ребёнка: Кириллов Моисей Федорович

Чуваш-Карамалы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1973

Дочь: Кириллова Елена Моисеевна

Отец ребёнка: Кириллов Моисей Федорович

Чуваш-Карамалы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.08.1975

Сын: Кириллов Николай Моисеевич

Отец ребёнка: Кириллов Моисей Федорович

Чуваш-Карамалы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1978

Сын: Кириллов Андрей Моисеевич

Отец ребёнка: Кириллов Моисей Федорович

Чуваш-Карамалы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Моисей Федорович

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