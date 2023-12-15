Елуферьев Дмитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1984
Отец: Елуферьев Сергей
Мать: Елуферьева Ольга
Рождение ребёнка
02.09.2007
Сын: Зотов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
10.09.2008
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности