Елуферьев Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елуферьев Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1984

Отец: Елуферьев Сергей

Мать: Елуферьева Ольга

Рождение ребёнка
02.09.2007

Сын: Зотов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
10.09.2008

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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