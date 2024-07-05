Злоказова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.09.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1964
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.?
Дочь: Леванова (Злоказова) Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Злоказов Николай Евгеньевич
Рождение ребёнка
13.10.?
Сын: Злоказов Павел Николаевич
Отец ребёнка: Злоказов Николай Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно