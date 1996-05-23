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Копылов Николай Павлович

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Место рождения

Арангастах, Нюрбинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

22.05.1930

Дата смерти

23.05.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Арангастах, Нюрбинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
30.07.1955

Сын: Копылов Руслан Николаевич

Мать ребёнка: Егорова Дария Павловна

Антоновка, Нюрбинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
22.10.1960

Дочь: Копылова Анна Николаевна

Мать ребёнка: Егорова Дария Павловна

Рождение ребёнка
11.06.1963

Дочь: Копылова Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Егорова Дария Павловна

Рождение ребёнка
11.06.1963

Дочь: Копылова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Егорова Дария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Егорова Дария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылова Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Егорова Дария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Егорова Дария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Копылов Павел Николаевич

Мать ребёнка: Егорова Дария Павловна

Смерть
23.05.1996
Антоновка, Нюрбинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
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