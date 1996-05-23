Копылов Николай Павлович
Место рождения
Дата рождения22.05.1930
Дата смерти23.05.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1955
Сын: Копылов Руслан Николаевич
Мать ребёнка: Егорова Дария Павловна
Рождение ребёнка
22.10.1960
Дочь: Копылова Анна Николаевна
Мать ребёнка: Егорова Дария Павловна
Рождение ребёнка
11.06.1963
Дочь: Копылова Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Егорова Дария Павловна
Рождение ребёнка
11.06.1963
Дочь: Копылова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Егорова Дария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копылов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Егорова Дария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копылова Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Егорова Дария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Копылов Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Егорова Дария Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Егорова Дария Павловна
Смерть
23.05.1996