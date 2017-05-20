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Михайлова Галина Эдуардовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 07.12.1937

Дата смерти

20.05.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЗБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.12.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1961

Сын: Михайлов Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Михайлов Григорий Степанович

Рождение ребёнка
25.11.1961

Сын: Михайлов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Михайлов Григорий Степанович

Рождение ребёнка
03.07.1963

Сын: Михайлов Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Михайлов Григорий Степанович

Рождение ребёнка
30.04.1964

Сын: Михайлов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Михайлов Григорий Степанович

Рождение ребёнка
24.08.1965

Дочь: Михайлова Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Михайлов Григорий Степанович

Смерть
20.05.2017
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