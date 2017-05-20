Михайлова Галина Эдуардовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 07.12.1937
Дата смерти20.05.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 07.12.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.1961
Сын: Михайлов Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Михайлов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
25.11.1961
Сын: Михайлов Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Михайлов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
03.07.1963
Сын: Михайлов Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Михайлов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
30.04.1964
Сын: Михайлов Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Михайлов Григорий Степанович
Рождение ребёнка
24.08.1965
Дочь: Михайлова Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Михайлов Григорий Степанович
Смерть
20.05.2017