Пикулев Мирон Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пикулев Мирон Стефанович

Место рождения

Плес Еловый д.

Дата рождения

08.08.1832

Дата смерти

11.01.1896

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1832

Отец: Пикулев Стефан Сергеевич

Мать: не указана

Плес Еловый д.
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Мария Мироновна

Мать ребёнка: Мария Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Павловна

Место жительства
Неизвестно
Российская Империя, Пермская Губерния, Оханский уезд, д. Плес Еловый
Смерть
11.01.1896
Полуденка д
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