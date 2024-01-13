Пикулев Мирон Стефанович
Место рожденияПлес Еловый д.
Дата рождения08.08.1832
Дата смерти11.01.1896
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1832
Отец: Пикулев Стефан Сергеевич
Мать: не указана
Плес Еловый д.
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Мария Мироновна
Мать ребёнка: Мария Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Павловна
Место жительства
Неизвестно
Российская Империя, Пермская Губерния, Оханский уезд, д. Плес Еловый
Смерть
11.01.1896
Полуденка д