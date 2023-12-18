Худняк Плитусяк Олеся Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.12.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.2001
Сын: Карабан Александр Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
14.05.2015
Дочь: Худняк София Андреевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.07.2016
Сын: Худняк Лев Андреевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.02.2018
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности