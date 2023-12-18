Худняк Плитусяк Олеся Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худняк Плитусяк Олеся Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.12.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.2001

Сын: Карабан Александр Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
14.05.2015

Дочь: Худняк София Андреевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.07.2016

Сын: Худняк Лев Андреевич

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Рождение ребёнка
28.02.2018

Сын: Худняк Матвей Андреевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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