Павлов Анатолий Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Анатолий Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.07.1915

Дата смерти

08.02.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ЭС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1955

Дочь: Горбунова Раиса Анатольевна

Мать ребёнка: Павлова Любовь Петровна

Рождение ребёнка
01.07.1957

Сын: Павлов Валентин Анатольевич

Мать ребёнка: Павлова Любовь Петровна

Россыпное, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павлов Виктор Анатольевич

Мать ребёнка: Павлова Любовь Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Любовь Петровна

Смерть
08.02.1990
Шувалов, Павловский муниципальный район, Воронежская область
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