Павлов Анатолий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.07.1915
Дата смерти08.02.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1955
Дочь: Горбунова Раиса Анатольевна
Мать ребёнка: Павлова Любовь Петровна
Рождение ребёнка
01.07.1957
Сын: Павлов Валентин Анатольевич
Мать ребёнка: Павлова Любовь Петровна
Россыпное, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павлов Виктор Анатольевич
Мать ребёнка: Павлова Любовь Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлова Любовь Петровна
Смерть
08.02.1990
Шувалов, Павловский муниципальный район, Воронежская область