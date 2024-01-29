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Бровко Петр Матлявич

Место рождения

Симферополь, Тельмановский район, Карасанский с/совет.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Симферополь, Тельмановский район, Карасанский с/совет.
Рождение ребёнка
03.08.1939

Дочь: Бровко Раиса Петровна

Мать ребёнка: Бровко Мария Георгиевна

Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бровко Мария Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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