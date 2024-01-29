Бровко Петр Матлявич
Место рожденияСимферополь, Тельмановский район, Карасанский с/совет.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Симферополь, Тельмановский район, Карасанский с/совет.
Рождение ребёнка
03.08.1939
Дочь: Бровко Раиса Петровна
Мать ребёнка: Бровко Мария Георгиевна
Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бровко Мария Георгиевна
Смерть
Неизвестно