Жданова Елена Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Отец ребёнка: Жданов Максим Павлов
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Жданова Устина Максимова
Отец ребёнка: Жданов Максим Павлов
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Жданова Елена Максимова
Отец ребёнка: Жданов Максим Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Жданов Максим Павлов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812