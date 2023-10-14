Бражникова (Мартынова) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бражникова (Мартынова) Нина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1959

Пол

Женский

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бражникова Ирина Вячеславовна

Отец ребёнка: Бражников Вячеслав Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бражников Алексей Вячесловович

Отец ребёнка: Бражников Вячеслав Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бражников Вячеслав Михайлович

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