Бражникова (Мартынова) Нина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бражникова Ирина Вячеславовна
Отец ребёнка: Бражников Вячеслав Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бражников Алексей Вячесловович
Отец ребёнка: Бражников Вячеслав Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно