Шварц Констанция
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Желковская Александра Карловна
Отец ребёнка: Куцейко Карл
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Куцейко Болеслава Карловна
Отец ребёнка: Куцейко Карл
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куцейко Карл
Смерть
Неизвестно