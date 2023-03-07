Ибрагимов Сагдивапас
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смерти1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: Зиянгулов Ибрагим
Мать: Зиянгулова Сандугас
Рождение ребёнка
04.07.1858
Мать ребёнка: Ибрагимов Иркебика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ибрагимов Иркебика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сагдивапасов Хасан
Мать ребёнка: Ибрагимов Иркебика
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ибрагимов Иркебика
Смерть
1869