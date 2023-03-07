Ибрагимов Сагдивапас — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимов Сагдивапас

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Место рождения

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

1869

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: Зиянгулов Ибрагим

Мать: Зиянгулова Сандугас

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.07.1858

Сын: Сагдивапасов Гизитдин

Мать ребёнка: Ибрагимов Иркебика

Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагдивапасов Абулфатих

Мать ребёнка: Ибрагимов Иркебика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагдивапасов Хасан

Мать ребёнка: Ибрагимов Иркебика

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ибрагимов Иркебика

Смерть
1869
Имелеевка, Большечерниговский муниципальный район, Самарская область
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