Хоменок Михаил Иосифович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти?.10.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Хоменок Иосиф
Мать: не указана
Бракосочетание
15.05.1930
Жена: Хоменок Ульяна Фоминична
Рождение ребёнка
11.07.1936
Сын: Хоменок Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Хоменок Ульяна Фоминична
Рождение ребёнка
07.12.1938
Дочь: Любовь Михайловна
Мать ребёнка: Хоменок Ульяна Фоминична
Ларионовка, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.05.1943
Дочь: Тамара Михайловна
Мать ребёнка: Хоменок Ульяна Фоминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хоменок Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Хоменок Ульяна Фоминична
Смерть
?.10.1944
Причина смерти: На войне | пропал без вести