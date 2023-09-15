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Хоменок Михаил Иосифович

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Место рождения

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.10.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Хоменок Иосиф

Мать: не указана

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
15.05.1930

Жена: Хоменок Ульяна Фоминична

Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.07.1936

Сын: Хоменок Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Хоменок Ульяна Фоминична

Рождение ребёнка
07.12.1938

Дочь: Любовь Михайловна

Мать ребёнка: Хоменок Ульяна Фоминична

Ларионовка, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.05.1943

Дочь: Тамара Михайловна

Мать ребёнка: Хоменок Ульяна Фоминична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хоменок Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Хоменок Ульяна Фоминична

Смерть
?.10.1944
Знаменское, Знаменский муниципальный район, Омская область
Причина смерти: На войне | пропал без вести
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