Рюнт Петр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРюнт Петр Михайлович

Рюнт Петр Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1925

Дата смерти

12.03.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1925

Отец: Рюнт Михаил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рюнт (Разумихина) Вера Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.01.1959

Сын: Рюнт Владимир Петрович

Мать ребёнка: Рюнт (Разумихина) Вера Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
11.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рюнт (Разумихина) Вера Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
12.03.2018

Мы используем куки для улучшения работы сайта.