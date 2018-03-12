Рюнт Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1925
Дата смерти12.03.2018
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1925
Отец: Рюнт Михаил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1959
Мать ребёнка: Рюнт (Разумихина) Вера Петровна
Рождение ребёнка
11.07.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рюнт (Разумихина) Вера Петровна
Смерть
12.03.2018