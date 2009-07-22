Метликин Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Метликин Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.10.1957

Дата смерти

22.07.2009

Пол

Мужской

Отец

1937 г.р.

Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1957

Отец: Метликин Юрий

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.12.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
26.10.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
14.01.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Челябинск, Челябинская область, Россия
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
22.07.2009
Похороны
Неизвестно
Копейск, Челябинская область, Россия
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