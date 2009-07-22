Метликин Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.10.1957
Дата смерти22.07.2009
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1957
Отец: Метликин Юрий
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.12.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Челябинск, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
26.10.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Челябинск, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
14.01.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Челябинск, Челябинская область, Россия
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
22.07.2009
Похороны
Неизвестно
Копейск, Челябинская область, Россия