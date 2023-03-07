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Максим Савин

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Место рождения

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Савва Фролов

Мать: Аксинья Власова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Варвара Максимова

Мать ребёнка: Авдотья Семенова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Петр Максимов

Мать ребёнка: Авдотья Семенова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Устинья Максимова

Мать ребёнка: Авдотья Семенова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Иван Максимов

Мать ребёнка: Авдотья Семенова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Сергей Максимов

Мать ребёнка: Авдотья Семенова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Лукерья Максимова

Мать ребёнка: Авдотья Семенова

Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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