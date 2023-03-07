Максим Савин
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Савва Фролов
Мать: Аксинья Власова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Варвара Максимова
Мать ребёнка: Авдотья Семенова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Петр Максимов
Мать ребёнка: Авдотья Семенова
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Устинья Максимова
Мать ребёнка: Авдотья Семенова
Рождение ребёнка
1788
Сын: Иван Максимов
Мать ребёнка: Авдотья Семенова
Рождение ребёнка
1790
Сын: Сергей Максимов
Мать ребёнка: Авдотья Семенова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Лукерья Максимова
Мать ребёнка: Авдотья Семенова
Смерть
Неизвестно