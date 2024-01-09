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(Шавшина) Зоя Петровна
(Шавшина) Зоя Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.05.1954
Пол
Женский
Отец
Шавшин Пётр Гаврилович
1918 г.р.
Мать
Шавшина Анна
1919 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1954
Отец:
Шавшин Пётр Гаврилович
Мать:
Шавшина Анна
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