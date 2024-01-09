(Шавшина) Зоя Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шавшина) Зоя Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1954

Пол

Женский

Отец

1918 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1954

Отец: Шавшин Пётр Гаврилович

Мать: Шавшина Анна

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