Бернадская (Гулина) Анна Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бернадская (Гулина) Анна Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гулин Митрофан Иванович

Мать: Гулина Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Чехов, Чехов, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Y
Смерть
Неизвестно
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