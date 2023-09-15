Смелов Алексей Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения1879
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1940 по 1948
Сторож в колхозе Лепилово (колхоз образован 10.11.1931 г. В 1940-1945 гг. отмечалась 3 группа инвалидности, а в 1946-1948 годах - 2 группа инвалидности. Был дом до 1918 года постройки
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смелова Мария Артемьевна