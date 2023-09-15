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Смелов Алексей Лаврентьевич

Место рождения

Лепилово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1879

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Лепилово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1940 по 1948
Лепилово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Сторож в колхозе Лепилово (колхоз образован 10.11.1931 г. В 1940-1945 гг. отмечалась 3 группа инвалидности, а в 1946-1948 годах - 2 группа инвалидности. Был дом до 1918 года постройки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смелова Мария Артемьевна

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