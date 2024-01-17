Поникаровский Николай Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоникаровский Николай Евгеньевич

Поникаровский Николай Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Поникаровский Евгений Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Поникаровская Мария Николаевна

Мать ребёнка: Поникаровская Елизавета Александровна

Рождение ребёнка
1896

Сын: Поникаровский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Поникаровская Елизавета Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поникаровская Елизавета Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close