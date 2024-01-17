Поникаровский Николай Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Поникаровский Евгений Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Поникаровская Мария Николаевна
Мать ребёнка: Поникаровская Елизавета Александровна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Поникаровский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Поникаровская Елизавета Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно