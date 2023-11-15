Таранюк Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таранюк Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1896

Дочь: Пасишнюк Юхима Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Грушовенко Кылына Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковальчук Мария Степановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таранюк Максим Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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