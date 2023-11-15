Таранюк Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1896
Дочь: Пасишнюк Юхима Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Грушовенко Кылына Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковальчук Мария Степановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таранюк Максим Степанович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно