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Narring Toms
Narring Toms
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1745
Дата смерти
26.12.1799
Пол
Мужской
Отец
Narring Jehkabs
Мать
Narring (Narring) ?
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745
Отец:
Narring Jehkabs
Мать:
Narring ?
Смерть
26.12.1799
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