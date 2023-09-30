Narring Toms — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Narring Toms

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

26.12.1799

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: Narring Jehkabs

Мать: Narring ?

Смерть
26.12.1799
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