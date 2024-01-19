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Озеркова Татьяна Андреевна

Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

11.02.1991

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1991

Отец: Тяглов Андрей Николаевич

Мать: Тяглова Елена Николаевна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Бракосочетание
22.09.2012

Муж: Озерков Олег Викторович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
23.09.2013

Сын: Озерков Артём Олегович

Отец ребёнка: Озерков Олег Викторович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.09.2016

Дочь: Озеркова Анжелика Олеговна

Отец ребёнка: Озерков Олег Викторович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.10.2018

Дочь: Озеркова Вероника Олеговна

Отец ребёнка: Озерков Олег Викторович

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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