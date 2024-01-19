Озеркова Татьяна Андреевна
Место рождения
Дата рождения11.02.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1991
Отец: Тяглов Андрей Николаевич
Мать: Тяглова Елена Николаевна
Бракосочетание
22.09.2012
Рождение ребёнка
23.09.2013
Отец ребёнка: Озерков Олег Викторович
Рождение ребёнка
01.09.2016
Дочь: Озеркова Анжелика Олеговна
Отец ребёнка: Озерков Олег Викторович
Рождение ребёнка
08.10.2018
Дочь: Озеркова Вероника Олеговна
Отец ребёнка: Озерков Олег Викторович