Богданчиков Виктор Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1936
Дата смерти25.12.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.09.1965
Сын: Богданчиков Александр Викторович
Мать ребёнка: Богданчикова Мария Андреевна
Рождение ребёнка
22.10.1972
Дочь: Богданчикова Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Богданчикова Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.1990
г. Орёл