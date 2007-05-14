Богданчиков Виктор Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданчиков Виктор Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1936

Дата смерти

25.12.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.09.1965

Сын: Богданчиков Александр Викторович

Мать ребёнка: Богданчикова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
22.10.1972

Дочь: Богданчикова Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Богданчикова Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богданчикова Мария Андреевна

Смерть
25.12.1990
г. Орёл
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