Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Кирин Александр Евгеньевич
Кирин Александр Евгеньевич
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1951
Дата смерти
2007
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Кирина (Сосенко) Лилия Яковлевна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: не указан
Мать:
Кирина Лилия Яковлевна
Смерть
2007
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия