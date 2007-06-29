Кирин Александр Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирин Александр Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: не указан

Мать: Кирина Лилия Яковлевна

Смерть
2007
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