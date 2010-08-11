Логунов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1962
Дата смерти11.08.2010
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1962
Рождение ребёнка
04.12.1989
Сын: Логунов Артемий Алексеевич
Мать ребёнка: Логунова (Тимофеева) Галина Павловна
Рождение ребёнка
27.09.1991
Дочь: Александрова (Логунова) Елена Алексеевна
Мать ребёнка: Логунова (Тимофеева) Галина Павловна
Рождение ребёнка
04.12.1999
Дочь: Логунова Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Логунова (Тимофеева) Галина Павловна
Рождение ребёнка
22.11.2002
Дочь: Логунова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Логунова (Тимофеева) Галина Павловна
Рождение ребёнка
25.01.2008
Дочь: Логунова Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Логунова (Тимофеева) Галина Павловна
Чайковский, Чайковский, Пермский край
Смерть
11.08.2010