Логунов Алексей Иванович 31.03.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Логунов Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1962

Дата смерти

11.08.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1962

Отец: Логунов Иван Андреевич

Мать: Логунова (Черкасова) Мария Артемьевна

Рождение ребёнка
04.12.1989

Сын: Логунов Артемий Алексеевич

Мать ребёнка: Логунова (Тимофеева) Галина Павловна

Рождение ребёнка
27.09.1991

Дочь: Александрова (Логунова) Елена Алексеевна

Мать ребёнка: Логунова (Тимофеева) Галина Павловна

Рождение ребёнка
04.12.1999

Дочь: Логунова Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Логунова (Тимофеева) Галина Павловна

Рождение ребёнка
22.11.2002

Дочь: Логунова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Логунова (Тимофеева) Галина Павловна

Рождение ребёнка
25.01.2008

Дочь: Логунова Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Логунова (Тимофеева) Галина Павловна

Чайковский, Чайковский, Пермский край
Смерть
11.08.2010

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