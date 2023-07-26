Позднина (Червякова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позднина (Червякова) Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Червяков Федор Дмитриевич

Мать: Червякова Варвара Пантелеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Умер во младенчестве

Отец ребёнка: Позднин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Умер во младенчестве

Отец ребёнка: Позднин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шестакова Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Позднин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парфенова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Позднин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Позднин Николай

Смерть
Неизвестно
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