Позднина (Червякова) Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Умер во младенчестве
Отец ребёнка: Позднин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Умер во младенчестве
Отец ребёнка: Позднин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шестакова Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Позднин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парфенова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Позднин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Позднин Николай
Смерть
Неизвестно