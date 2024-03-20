Толстая (Ртищева) Прасковья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смерти1748
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1710
Дочь: Графиня Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович
Бракосочетание
?.04.1711
Рождение ребёнка
30.06.1721
Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович
Суздаль, Российская Империя
Рождение ребёнка
03.07.1726
Сын: Толстой Граф Петр Иванович
Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович
Смерть
1748