Толстая (Ртищева) Прасковья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Ртищева) Прасковья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

1748

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1710

Дочь: Графиня Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович

Бракосочетание
?.04.1711

Муж: Толстой Иван Петрович

Рождение ребёнка
30.06.1721

Сын: Толстой Андрей Иванович

Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович

Суздаль, Российская Империя
Рождение ребёнка
03.07.1726

Сын: Толстой Граф Петр Иванович

Отец ребёнка: Толстой Иван Петрович

Смерть
1748
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