Кузнецов Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения16.10.1927
Дата смерти19.09.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1953
Сын: Кузнецов Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Назаровна
Городец
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Евгений Андреевич
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Назаровна
Смерть
19.09.2002