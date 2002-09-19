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Кузнецов Андрей Иванович

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Место рождения

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

16.10.1927

Дата смерти

19.09.2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Городец, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.01.1953

Сын: Кузнецов Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Назаровна

Городец
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Евгений Андреевич

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Назаровна

Смерть
19.09.2002
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